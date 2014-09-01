Муниципалитеты КБР могут подавать заявки на республиканские субсидии





Муниципалитеты могут подавать заявки на республиканские субсидии, которые позволят капитально отремонтировать школы в городах и селах. Прием документов открыли на днях. Заняты им в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи. Представителям администраций городов и районов нужно успеть до 26-го мая. Важный критерий отбора: здание школы должно быть с высокой степенью износа и действительно нуждаться в серьезном восстановлении. Списки получателей региональных субсидий министерство опубликует не позднее первого июня. Найти их можно будет на сайте ведомства.