Мухадин Кумахов назначен министром культуры КБР (ОТ 16.06.2020)

Главой Кабардино-Балкарии подписан указ о назначении Мухадина Кумахова министром культуры республики. С момента расформирования прежнего состава правительства и после утверждения новой структуры кабмина он исполнял обязанности руководителя этого ведомства.

Министерство культуры КБР Мухадин Кумахов возглавляет с 2014 года. Работал диктором и редактором ГТРК «Кабардино-Балкария». Руководил «Вещательным телевизионным каналом «Кабардино-Балкария». Занимал посты председателя Госкомитета КБР по СМИ и министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР.