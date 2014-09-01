Муфтий КБР в преддверии праздника Ураза-Байрам обратился к мусульманам республики





Хазраталий Дзасежев, председатель ДУМ КБР обратился к мусульманам республики. Уважаемые братья и сестры! заканчивается благословенный месяц Рамадан, месяц, в котором нам был ниспослан священный Коран, в котором всевышний вменил нам в обязанность проводить его в посте, в молитвах. Мы прошли этот месяц, соблюдая свои обязанности , возложенные на нас. И завтра наступает великий праздник для каждого мусульманина, праздник разговенья. Этот месяц должен был стать для каждого из верующих мусульманина месяцем исправления ошибок, месяцем побуждения к благому. И каждый из нас должен это продолжить течение всего следующего года, до следующего Рамадана, чтобы мы еще лучше стали, говорилось в обращении.