Муфтий КБР призвал верующих не нарушать в Рамадан режим самоизоляции

Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев обратился к верующим республики в преддверии священного месяца Рамадан. Муфтий отметил, что распространение коронавируса внесло коррективы в соблюдение религиозных норм, и призвал верующих воздержаться от посещения мечетей во время поста.

— К огромному сожалению, в месяц Рамадан мы вступаем в особых условиях. Сегодня специалисты-эпидемиологи рекомендуют нам не собираться и, дабы не распространять эту заразную болезнь, дабы сохранить себя, здоровье и жизнь окружающих нас людей, а в особенности — старшего поколения. Поэтому сегодня мы призываем мусульман не приходить на коллективные молитвы, сегодня мы остановили все коллективные молитвы, в пятничный день мы остановили джума-намаз. Это не значит, что мы не должны поститься, это не значит, что мы не должны молиться. Я призываю всех усердствовать в своих молитвах, но делать это у себя дома, — сказал председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев.

Муфтий добавил, что пост в месяц Рамадан – обязательное предписание для мусульман. В этот период важно уделять больше внимания своему духовному развитию и совершать добрые поступки. Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перенести свой пост, однако после выздоровления им следует восполнить пропущенные дни один к одному — отметил священнослужитель.

В 2020 году Рамадан начинается 24 апреля и продлится до 23 мая. Завершится священный месяц праздником коллективного разговения Ураза-байрам.