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Московский театр “Современник” показал в Нальчике “Пигмалиона” по пьесе Бернарда Шоу

Московский театр “Современник” показал в Нальчике “Пигмалиона” по пьесе Бернарда Шоу

27.10.2022 | 16:28
Нальчикская публика встречает народного артиста России Сергея Маковецкого бурными овациями. Знаменитость здесь – в роли профессора фонетики Генри Хиггинса. Спектакль по пьесе Бернарда Шоу “Пигмалион” в Кабардино-Балкарии представляют впервые. Это комедийная история о том, как цветочница превращается в герцогиню. В главной женской роли – заслуженная артистка России Алена Бабенко. Блестящая игра актеров московского “Современника” и одна из лучших пьес мировой сцены в постановке прославленной Галины Волчек собрали в зале сотни зрителей. Билеты были раскуплены задолго до начала показа. Накануне спектакля актеры “Современника” дали пресс-конференцию, где рассказали, что приезд в нашу республику стал возможен благодаря проекту “Большие гастроли”. К тому же в сентябре в честь празднования 100-летия Кабардино-Балкарии три театра региона показали на знаменитой столичной сцене свои постановки. “Пигмалиона” в исполнении артистов “Современника” дают в Нальчике два дня. Второй показ – сегодня вечером на сцене Музыкального театра.   https://t.me/vestikbr
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