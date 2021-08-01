Московские специалисты показали врачам КБР новый метод борьбы с эпилепсией





Мастер-классы по лечению эпилепсии организовали для врачей Кабардино-Балкарии специалисты Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Они приехали в Нальчик в рамках реализации проекта «Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии». Кабардино-Балкария – один из восьми пилотных регионов России, где пациентов со сложными формами эпилепсии станут лечить с помощью хирургии. Врачи, проводящие операции на мозге, удалят очаги заболевания, когда лекарства человеку уже не помогают. Систему такого рода помощи в стране развивает главный внештатный нейрохирург Минздрава академик Владимир Крылов. И приезд в республику группы специалистов Московского медико-стоматологического университета – еще один шаг к реализации намеченного. Работают они в Сосудистом центре на базе РКБ. В Кабардино-Балкарии медицинскую помощь станут оказывать пациентам с эпилепсией из всех регионов Северного Кавказа. Московские врачи говорят, что в Республиканской клинической больнице есть хорошая техническая база и специалисты, для того чтобы добиться показательных результатов. К примеру, работает уникальная система видеонаблюдения и дистанционного мониторинга состояния больных. Соглашение о сотрудничестве между Минздравом Кабардино-Балкарии и медико-стоматологическим университетом заключили в 2020-м, и теперь продолжается реализация положений документа. Согласно мировой статистике эпилепсия поражает 10 человек на каждые сто тысяч. В Нальчике намерены создать систему оказания помощи пациентам с таким диагнозом, которая основана на тесном взаимодействии между неврологами, нейрохирургами, специалистами нейровизуализации и психологами. Все вместе эти врачи будут решать — кому из больных эпилепсией требуется именно хирургическое вмешательство. И, приняв решение, прямо здесь приступят к операции.