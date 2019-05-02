Мошенники изобрели новый способ украсть деньги через банковские терминалы — 2019.05.22





На этот раз они делают ставку на рассеянных и не очень внимательных граждан. О схеме хищения сейчас активно информируют федеральные СМИ. Она довольно простая. Злоумышленники начинают на терминале операцию. К примеру, оплату мобильной связи. Вводят номер своего телефона, сумму перевода и спокойно отходят в сторону, не закончив операцию. Ее завершения терминалы и банкоматы по умолчанию ждут полторы минуты. Следующий клиент вставляет свою карту, вводит пин-код, и деньги уходят по предыдущему запросу, то есть на счет мошенника. Чтобы избежать этого, достаточно внимательно прочесть, что написано на экране и при малейшем сомнении – нажать клавишу «Отмена». Кстати, жители нашей республики рискуют меньше других, поскольку банковские карты для оплаты используют гораздо реже, чем в среднем по стране. По данным оператора фискальных данных, в Кабардино-Балкарии доля безналичного расчета в торговом обороте – менее двадцати пяти процентов. Как, впрочем, и в других регионах Северокавказского округа.