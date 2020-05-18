Монтаж уличного освещения в с. Зарагиж завершат к концу мая

На улицах с. Зарагиж Черекского района Кабардино-Балкарии: устанавливают осветительные приборы. Проблема освещения в населенном пункте существовала не один год. Средства на её решение поступили из бюджетов разных уровней – сельского, районного, республиканского. Помогли и меценаты. В итоге удалось приобрести фонари, электросчетчики, таймеры, крепления и другие необходимые устройства. В общей сложности на освещение улиц села Зарагиж направили больше одного миллиона 700 тысяч рублей.

По словам главы администрации с.Зарагиж Владимира Калмыкова, установлено 20 высоковольтных опор, 60 светильников, более 200 светодиодных ламп. На сегодня полностью освещены улицы Ленина, Карданова и Шхагапсоева. Остались незавершенными работы на отдельных участках еще на нескольких улицах. По периметру территории в центре села, где находится памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, также установили декоративные светильники. Все намеченные работы планируют завершить до конца мая.