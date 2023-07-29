Молодёжный форум «Команда пятьдесят шесть сорок два» начал свою работу в Приэльбрусье

Амина Шогенова из Нарткалы. Сейчас она – студентка медицинского колледжа. Перешла на второй курс. В молодежных форумах, которые проводят в республике, участвует уже лет пять, но в «Команду 5642» попала впервые.
Возможность – познакомиться с интересными людьми и получить новые знания – молодым людям предоставили в Приэльбрусье на базе КБГУ. Именно здесь министерство по делам молодежи собрало 65 юношей и девушек – студентов вузов и колледжей, а также старшеклассников.
Их возраст – от 16 до 23-х лет. Цель форума – сформировать у молодежи антитеррористическое сознание. Результатом должны стать проекты по профилактике экстремизма, которые воплотят в жизнь уже в сентябре.
В программе форума – дискуссии и мастер-классы. Перед участниками выступят эксперты в области социальных наук и медицины. Будут говорить о традиционных российских ценностях, об эффективном межнациональном общении, о противостоянии манипуляциям.
Проведут квест «Мы против терроризма» и даже кулинарный урок «Кухня дружбы». Обогащенные впечатлениями, молодые люди разъедутся по домам 31 июля.
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