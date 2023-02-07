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Молодые ученые КБГУ представят свои разработки на выставке инновационных проектов

Молодые ученые КБГУ представят свои разработки на выставке инновационных проектов

07.02.2023 | 16:04
Молодые ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета – в научном поиске. Вместе со своими старшими коллегами они трудятся над целым комплексом разработок для медицины. Это искусственные позвонки и микрокапилляры, которые должны помочь онкологическим больным. Создавать новые полезные приспособления – это и есть наука, говорят молодые исследователи. В Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий эксперименты ставят, можно сказать, круглые сутки, причем не седобородые старцы: к примеру, в лаборатории синтеза полимеров трудятся вчерашние студенты. Один аппарат заменяет целую лабораторию. С его помощью можно узнать состав и свойства любого материала. Если 20 лет назад на это нужны были месяцы, то сегодня – всего несколько минут. В Центре – самое современное оборудование и специалисты-новаторы. Они создают новейшие материалы, например, полимеры для авиации или детали космических ракет. Начало этому подразделению было положено еще в 60-х годах прошлого века. С тех пор оно постоянно развивается. С недавнего времени работают в собственном здании, которое торжественно открыли в конце прошлого года. Событие приурочили к 90-летию высшего учебного заведения. Сегодня центр – в авангарде науки страны. Свои новые разработки сотрудники Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий покажут уже завтра: в День российской науки в КБГУ откроют большую выставку инновационных проектов молодых ученых.
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