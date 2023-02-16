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Молодые ученые Кабардино-Балкарии смогут получить жилищные сертификаты

Молодые ученые Кабардино-Балкарии смогут получить жилищные сертификаты

16.02.2023 | 16:29
Социальную поддержку распространили на научных работников и педагогов вузов, вне зависимости от того, к какому ведомству принадлежат эти высшие учебные заведения. До сих пор на получение сертификатов претендовали только сотрудники организаций, подведомственных Минобрнауки. Остальные условия программы не изменились. Если специалист проработал не меньше пяти лет, имеет ученую степень кандидата в возрасте до 35 лет или доктора наук до 40 лет, то шансы получить господдержку довольно высоки.   https://t.me/vestikbr
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