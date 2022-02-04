Молодые люди Кабардино-Балкарии смогут совершить виртуальное путешествие по Музею Победы с помощью «Пушкинской карты». Виртуальная экскурсия «Подвиг Народа» по масштабной экспозиции Музея Победы вошла в программу «Пушкинская карта». Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, держатели карт, с ее помощью смогут бесплатно посетить онлайн-экскурсию по уникальному музейному пространству. Панорамная программа, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, побывают на заводе и в госпитале, в студии Левитана и библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и в центре одной из европейских столиц. Участников экскурсии познакомят с важнейшими научными открытиями советских ученых и достижениями медицины в годы войны, а также расскажут о великих деятелях искусства, которые продолжали творчество даже в оккупации. Экскурсию дополняют различные фото и видео-материалы и документы.