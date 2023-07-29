home
Главная
>
Новости
>
Молодые исследователи провели этнографическую экспедицию в Хуламо-Безенгийском ущелье

Молодые исследователи провели этнографическую экспедицию в Хуламо-Безенгийском ущелье

29.07.2023 | 10:26
Балкарское традиционное жилище возводили именно так, иначе в горах было нельзя, рассказывает историк Мухаммат Джангуразов. Один из примеров хорошо сохранившегося строения – сакля писателя и философа Кязима Мечиева. Внутри дома – все, как было сто лет назад. Деревянная мебель, предметы быта, одежда. Даже редкие для того времени фотографии. Увидеть такие раритеты можно только в музее. А когда экспонаты находятся в живописном горном ущелье, впечатлений гораздо больше. Поездка в Хуламо-Безенгийское ущелье – это часть проекта «Сокровище гор» – настоящая этнографическая экспедиция. Древнее поселение Шики, башня «Ак-Кала», принадлежавшая княжескому роду Сююнчевых в Безенги, и, конечно, «Жабо-Кала» - одно из самых древних архитектурных сооружений Кабардино-Балкарии. Стены наращивали и достраивали, а, предположительно, в 14-м веке крепость была частично разрушена во время нашествия на Кавказ среднеазиатского завоевателя Тимура. История замка оказалась крайне интересна слушателям. По признанию организаторов экспедиции, посещение этих памятников становится все популярнее из года в год. Проект «Сокровище гор» – победитель грантового конкурса Русского географического общества. В экспедициях участвуют молодые специалисты в области истории, археологии, краеведения и дети, которые наверняка сохранят свои впечатления на всю жизнь.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных