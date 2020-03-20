Молодежный клуб «Альтаир» вошел в тройку лучших по стране

Русское географическое общество подвело итоги за второе полугодие 2019-го и назвало лидеров по работе с подрастающим поколением. Второе место в рейтинге занял клуб «Альтаир». В минувшем году его участникам удалось воплотить в жизнь три грантовых проекта. Один из них — «Школа краеведения и альпинизма» — признан лучшим. Сейчас в молодежном сообществе разрабатывают новые идеи.

Клуб «Альтаир» создан в 2017-м на базе региональной общественной организации «Созидание». Его участники изучают географию своей страны, ее историческое и культурное наследие. Среди 165-ти молодежных клубов Русского географического общества, ребята на второй строке рейтинга. До этого они занимали седьмую позицию.