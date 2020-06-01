Молодежный форум «Инженеры будущего-2020» пройдет в онлайн-формате

«Инженеры будущего-2020» — девятый международный молодежный промышленный форум под таким названием пройдет в июле 2020 года в онлайн-формате. Организуют его Союз машиностроителей России и госкорпорация «Ростех». Поддержку оказывает Лига содействия оборонным предприятиям.

Специалисты из Кабардино-Балкарии в форуме участвуют в течение последних 5 лет и могут сделать это и в нынешнем году. Приглашаются представители инженерных специальностей и студенты профильных отделений в возрасте от 20 до 35 лет. Организаторы отмечают, что по своему содержанию форум направлен на повышение престижа профессии, усиление кадрового потенциала отрасли, привлечение молодых специалистов на машиностроительные предприятия.

«В этом году форум пройдет в онлайн-формате, что позволяет привлечь большое количество участников, практически нет никаких ограничений. Несмотря на формат, остается насыщенная программа. Для того, чтобы принять участие в форуме можно обратиться в наше региональное отделение Союза машиностроителей России. Кроме того, подробная информация есть на сайте «Инженеры будущего» в сети Интернет», — пояснил заместитель председателя Кабардино-Балкарского отделения Союза машиностроителей России Анзор Тхамоков.

Участникам предложат дистанционные образовательные модули, онлайн-трансляции выступлений спикеров, мастер-классы и конкурсы культурной программы. Ожидается, что своим мнением поделятся главы госкорпораций, руководители крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, ведущие конструкторы, известные деятели культуры и спорта. По итогам рассчитают личный и корпоративный рейтинг участников. Победителей форума «Инженеры будущего» наградят в Союзе машиностроителей России.