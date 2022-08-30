Молодежному крылу ОНФ исполнилось пять лет

Молодежное крыло Общероссийского народного фронта отмечает первый – пятилетний – юбилей. В честь этого события в Нальчике организовали круглый стол.
Пригласили представителей тех структур, с которыми общественники не первый год сотрудничают. Это Федерация профсоюзов, Уполномоченный по правам ребенка, учреждения медицины и спорта. И, конечно, представители республиканских органов власти.
Девиз “Молодежки ОНФ” – “Мы там, где нужна помощь!”. Само движение состоит из школьников, студентов, молодых ученых и спортсменов, предпринимателей, педагогов и врачей. Это активисты, которые не ждут подсказки, а действуют там, где это необходимо.
Забота о качестве дорог и чистоте территорий, благоустройство городской среды и предоставление равных возможностей детям… Вот лишь некоторые направления, которым уделяет внимание “Молодежка ОНФ”… Собравшиеся за круглым столом договорились тесно сотрудничать и в дальнейшем.
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