«Молодежка ОНФ» провела в Нальчике акцию «Безопасность детства»

Это традиционная проверка, которую по всей стране проводят вот уже пять лет. В Нальчике начали с Атажукинского сада.
Добровольцы Народного фронта исследуют, в каком состоянии детские площадки – спортивные и игровые. Осматривают также места, где бывает много людей, – парки и скверы.
Не забывают о нежилых зданиях, куда могут попасть дети и подростки. Там активисты подмечают, где следует убрать стекло и строительный мусор, чтобы никто не поранился.
Волонтеры намерены также осмотреть игровые площадки возле жилых домов. Итоговые отчеты отправят в мэрию города. Акцию «Безопасность детства» участники «Молодежки ОНФ» собираются провести по всей республике.
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