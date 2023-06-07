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«Молодежка ОНФ» провела в Нальчике акцию «Безопасность детства»

«Молодежка ОНФ» провела в Нальчике акцию «Безопасность детства»

07.06.2023 | 16:03
Это традиционная проверка, которую по всей стране проводят вот уже пять лет. В Нальчике начали с Атажукинского сада. Добровольцы Народного фронта исследуют, в каком состоянии детские площадки – спортивные и игровые. Осматривают также места, где бывает много людей, – парки и скверы. Не забывают о нежилых зданиях, куда могут попасть дети и подростки. Там активисты подмечают, где следует убрать стекло и строительный мусор, чтобы никто не поранился. Волонтеры намерены также осмотреть игровые площадки возле жилых домов. Итоговые отчеты отправят в мэрию города. Акцию «Безопасность детства» участники «Молодежки ОНФ» собираются провести по всей республике.   https://t.me/vestikbr
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