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«Молодежка ОНФ» продолжает добровольческий марафон «Оставайся донором»
«Молодежка ОНФ» продолжает добровольческий марафон «Оставайся донором»
20.01.2022
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16:25
Сегодня утром на станции переливания крови в Нальчике собрались активисты молодежного движения.