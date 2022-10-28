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«Молодежка ОНФ» организовала экологическую акцию по очистке от мусора территории вдоль реки Нальчик

«Молодежка ОНФ» организовала экологическую акцию по очистке от мусора территории вдоль реки Нальчик

28.10.2022 | 10:50
Очистили от мусора прибрежную территорию… Экологическую акцию организовали в столице республики представители регионального отделения “Молодежки ОНФ”. Провели ее в рамках всероссийского проекта “Тренер”. Он направлен на работу с трудными подростками. К ним присоединились активисты третьей школы и студенты торгово-технологического колледжа. В ходе акции все они очистили несколько километров территории вдоль реки Нальчик. Добровольцы собрали в итоге 25 пакетов мусора. Технику, чтобы вывезти отходы, направила администрация города.   https://t.me/vestikbr
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