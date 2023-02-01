Молодежь КБР может принять участие в федеральном грантовом конкурсе “Студенческий стартап”

Молодые жители Кабардино-Балкарии, которые получают профессию, а также делают первые шаги в науке, могут участвовать в федеральном грантовом конкурсе «Студенческий стартап». Это проект Фонда содействия инновациям.
Его создали для студентов и аспирантов с прорывными идеями, которые можно воплотить в жизнь и в результате получить прибыль. Участников отбирают по семи направлениям: технологии цифровые, медицинские, биологические и интеллектуальные, новые приборы, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.
Победителей будет полторы тысячи со всей страны, и каждому достанется по миллиону рублей на реализацию замысла. Организаторы «Студенческого стартапа» отмечают, что современной экономике нужны специалисты нового типа, способные создать бизнес-идею и воплотить ее в реальный продукт, услугу или технологию. Именно на поддержку таких людей и рассчитан проект. Заявки принимают вплоть до третьего апреля.
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