home
Главная
>
Новости
>
Молодежь КБР может принять участие в федеральном грантовом конкурсе “Студенческий стартап”

Молодежь КБР может принять участие в федеральном грантовом конкурсе “Студенческий стартап”

01.02.2023 | 10:43
Молодые жители Кабардино-Балкарии, которые получают профессию, а также делают первые шаги в науке, могут участвовать в федеральном грантовом конкурсе «Студенческий стартап». Это проект Фонда содействия инновациям. Его создали для студентов и аспирантов с прорывными идеями, которые можно воплотить в жизнь и в результате получить прибыль. Участников отбирают по семи направлениям: технологии цифровые, медицинские, биологические и интеллектуальные, новые приборы, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии. Победителей будет полторы тысячи со всей страны, и каждому достанется по миллиону рублей на реализацию замысла. Организаторы «Студенческого стартапа» отмечают, что современной экономике нужны специалисты нового типа, способные создать бизнес-идею и воплотить ее в реальный продукт, услугу или технологию. Именно на поддержку таких людей и рассчитан проект. Заявки принимают вплоть до третьего апреля.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных