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Молодежь Кабардино-Балкарии – соавторы лучшего будущего!

Молодежь Кабардино-Балкарии – соавторы лучшего будущего!

21.07.2022 | 10:19
20 июля в «Артеке» состоялось учредительное собрание Российского движения детей и молодежи. Инициативу о создании организации в апреле этого года Владимиру Путину предложила семиклассница Диана Красовская на форуме «Россия – страна возможностей». Предложение было поддержано президентом. После учреждения движения Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами конкурса «Большая перемена», участниками которого стали и два представителя Кабардино-Балкарии: Алан Азаматов, ученик Гимназии №14 г. Нальчика и Жаннета Хуболова, ученица нальчикского Лицея №2. В общении с участниками конкурса «Большая перемена» от Анастасии Глазкрицкой поступило предложение главе государства возглавить наблюдательный совет движения детей и молодежи. «Общение детей со взрослыми полезно и для тех, и для других. Поэтому твое предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это наше общение с новым движением пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, и всем его участникам», - ответил Владимир Путин. В движении смогут принимать участие не только дети и молодежь, но и взрослые, в том числе родители. Они станут наставниками, будут заниматься организацией досуга и формированием ценностного фундамента. При этом сохранится принцип добровольности. Независимо от возраста, каждый будет сам выбирать: интересно ему это или нет. «Сегодня мы вместе с детьми и молодежью формируем единую систему ценностей и развития потенциала. Главное – работа движения будет проводиться с учетом потребностей будущего поколения – для них и вместе с ними. В республике, при поддержке движения, мы сосредоточимся на предоставлении равных возможностей развития и среды самореализации для детей и молодежи из различных категорий и мест проживания. Концепция новой организации раскрывается в лозунге: «Здесь не оценивают, а ценят!». Он говорит о том, что важен каждый юный гражданин нашей страны, его потенциал и интересы. Сделаем все, чтобы дети и молодежь Кабардино-Балкарии стали соавторами лучшего будущего!», - поделился своим мнение министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев.  
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