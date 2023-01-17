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Молодежь Кабардино-Балкарии активно пользуется “Пушкинской картой”

Молодежь Кабардино-Балкарии активно пользуется “Пушкинской картой”

17.01.2023 | 16:17
Нальчанин Даниил Бурин попал в Национальный музей на выставку Аслангери Уянаева “Живопись. Взгляд в прошлое”. Билет купил по “Пушкинской карте”. Ею он пользуется постоянно. Это совместный проект министерства культуры, Минцифры и “Почта банка”. “Пушкинскую карту” вправе получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Она позволяет приобретать билеты в театры, музеи, на выставки в пределах лимита, который определяет государство. В нынешнем году это пять тысяч рублей. Саму программу запустили в 2021-м, и на сегодня около 40 учреждений культуры Кабардино-Балкарии участвуют в ней, причем не только в столице, но и в районах. В профильном министерстве сообщили, что “Пушкинской картой” пользуются больше 38 тысяч жителей республики. Главная идея проекта – сделать искусство более доступным для молодежи. Те, кто пока не стал обладателем карты, могут ее оформить в “Почта банке” или с помощью портала госуслуг.   https://t.me/vestikbr
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