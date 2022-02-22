Молодежь Баксанского района пообщалась с руководителем общественной палаты КБР на равных

Сегодня председатель общественной палаты КБР Хазретали Бердов встретился с молодежью с.п. Заюково, в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Баксанского района по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции Мухамед Тохтамышев. В начале встречи Хазретали Александрович рассказал об этапах своей жизни, о 17- летнем трудовом пути в родном Баксанском районе. Он всегда был твердо уверен, что нужно планировать свое будущее и быть полезным своей республике. В непринужденной обстановке состоялся откровенный разговор о здравоохранении, об образовании, о современных информационных технологиях. Спросили школьники его и о перспективах в сфере молодежной политики. Хазретали Бердов рассказал, об образовании молодежного совета при общественной палате КБР. «Необходимо, чтобы молодежь принимала активное участие в решении вопросов, стоящих перед республикой», - подчеркнул он. Хазретали Александрович пожелал участникам встречи реализовывать свои мечты, ценить каждую минуту и выбрать будущую профессию по душе.