Модернизация школ в КБР: 6 млрд рублей выделят на ремонт 70 учебных заведений

К концу следующего года в Кабардино-Балкарии отремонтируют почти 70 школ. На эти цели направят около 6 миллиардов рублей, сообщили в правительстве республики. Модернизацию проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
В этом году капитальный ремонт ведут более чем в 40 школах. Часть из работ рассчитана на два года. В 2027-ом приведут в порядок еще больше десятка образовательных учреждений. Также в регионе обновляют детские сады и колледжи. Во всех учреждениях создадут современные, комфортные условия для обучения и воспитания детей. С 19-го года по нацпроектам и госпрограммам в Кабардино-Балкарии отремонтировали уже больше 80 школ.
Программу капремонта школ инициировал президент Владимир Путин в 2021-ом. Сейчас ее реализуют «Единая Россия» вместе с Минпросвещения.
