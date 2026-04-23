Модернизация школ в КБР: 6 млрд рублей выделят на ремонт 70 учебных заведений

Модернизация школ в КБР: 6 млрд рублей выделят на ремонт 70 учебных заведений

23.04.2026 | 13:30
К концу следующего года в Кабардино-Балкарии отремонтируют почти 70 школ. На эти цели направят около 6 миллиардов рублей, сообщили в правительстве республики. Модернизацию проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году капитальный ремонт ведут более чем в 40 школах. Часть из работ рассчитана на два года. В 2027-ом приведут в порядок еще больше десятка образовательных учреждений. Также в регионе обновляют детские сады и колледжи. Во всех учреждениях создадут современные, комфортные условия для обучения и воспитания детей. С 19-го года по нацпроектам и госпрограммам в Кабардино-Балкарии отремонтировали уже больше 80 школ. Программу капремонта школ инициировал президент Владимир Путин в 2021-ом. Сейчас ее реализуют «Единая Россия» вместе с Минпросвещения.   https://t.me/vestikbr
