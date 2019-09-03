Мобильный ДК на днях появился во Втором Чегеме. — 2019.09.03

Единственный на весь район получен в рамках реализации федеральной программы развития культуры на селе. Возможности нового комплекса изучают местные специалисты.
Выдвижная сцена разворачивается за считанные минуты. В автомобиле предусмотрен автономный генератор, достаточно мощный, чтобы провести многочасовой концерт или показать фильм в импровизированном кинотеатре под открытым небом.
Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, динамические и радиомикрофоны, современная акустическая система и скамейки для зрителей. Сердце автоклуба – кабинка звукооператора. Здесь находится микшер и звуковой процессор.
Полностью укомплектованный автоклуб стОит около пяти миллионов рублей. Задействовать новые возможности планируется уже во время празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии.

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Радио КБР 15.00 kab – 2019.09.03

— Терроризмым пэщ1этыным и махуэм теухуауэ КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек и псалъэ

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Радио КБР 15.00 bal – 2019.09.03

— Бюгюн Нальчикде терроризмге къажау митинг болгъанды

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Радио КБР 15.00 rus – 2019.09.03

— КБР присоединилась к траурным мероприятиям по случаю дня солидарности в борьбе с терроризмом

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