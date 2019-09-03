Мобильный ДК на днях появился во Втором Чегеме. — 2019.09.03

Единственный на весь район получен в рамках реализации федеральной программы развития культуры на селе. Возможности нового комплекса изучают местные специалисты.

Выдвижная сцена разворачивается за считанные минуты. В автомобиле предусмотрен автономный генератор, достаточно мощный, чтобы провести многочасовой концерт или показать фильм в импровизированном кинотеатре под открытым небом.

Профессиональная аудио- и видеоаппаратура, динамические и радиомикрофоны, современная акустическая система и скамейки для зрителей. Сердце автоклуба – кабинка звукооператора. Здесь находится микшер и звуковой процессор.

Полностью укомплектованный автоклуб стОит около пяти миллионов рублей. Задействовать новые возможности планируется уже во время празднования Дня государственности Кабардино-Балкарии.