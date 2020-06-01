Многофункциональный центр КБР вернулся к штатному режиму работы





Многофункциональный центр по предоставлению госуслуг и его подразделения в Кабардино-Балкарии вернулись к штатному режиму работы. Возобновлен полноценный прием посетителей, в том числе в порядке живой очереди.

Как только МФЦ перешел к работе в условиях самоизоляции – а было это в конце марта, число обращений граждан сократилось в разы, проинформировали в Минэкономразвития. На первом этапе проводили до 300 операций в день по всей республике. Но уже через месяц в подразделениях принимали по 3 тысячи обращений ежедневно.

«Мы постарались сделать так, что МФЦ у нас сохранили работоспособность в период коронавирусной инфекции. Практически они не прекращали работу. Единственное, что мы сделали — обслуживали и предоставляли услуги по предварительной заявке. Сегодня эти ограничения сняты с соблюдением требований социальных стандартов и санитарных норм», — сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

Сейчас МФЦ оказывает жителям стандартный набор услуг без каких-либо ограничений. Работают 12 филиалов центра и около полутора сотен удаленных рабочих мест в селах.