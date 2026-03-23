Многодетные семьи КБР могут получить соцпомощь на улучшение жилищных условий

23.03.2026 | 09:10
Многодетные семьи Кабардино-Балкарии, воспитывающие пятерых и более детей, имеют право на получение государственной поддержки в виде единовременной адресной социальной помощи для улучшения жилищных условий. Средства можно потратить на покупку жилья, построить или реконструировать индивидуальный жилой дом, а также погасить основной долг по кредитным обязательствам. По итогам 2025 года жилищные сертификаты получили 287 многодетных семей республики, из которых 149 уже воспользовались данной мерой поддержки. Общая сумма выделенных средств составила 61 млн рублей. Добавим, что поддержка предоставляется в рамках регионального проекта «Многодетная семья». Более подробную информацию можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.   https://t.me/vestikbr
