Многодетная семья Ахматовых из Бедыка готовится к Новому году

Новый год – праздник семейный. А грядущий 2024-ый особенно: Президент объявил его Годом семьи в России. Сегодня мы хотим вам рассказать о чете Ахматовых из Бедыка. У них десять детей. Мама Анджела в прошлом году получила звание «Мать-героиня».
Ставить новогоднюю красавицу Ахматовы будут в ближайшие выходные, когда младшим детям не нужно в школу, а старшие приезжают домой, чтобы побыть с близкими. Новый год – праздник семейный, и готовятся к нему все вместе. Уже и гирлянды сделали – из цветной бумаги. Однако и от каждодневных дел не отказываются. Братья Магомед, Узеир и Барасби заботятся о коровах.
Пока в хозяйстве три коровы, но жители Бедыка хотят увеличить поголовье, чтобы создать семейную ферму.
Помещения для скота возвел супруг, с гордостью рассказывает Анджела. Как и сам дом. Эльдар строитель по профессии, к труду приучает и детей, в первую очередь сыновей.
Вместе супруги Ахматовы почти 30 лет. За эти годы вырастили десятерых детей. Часть из них – уже со своими семьями. Самая старшая Эльмира сейчас в декретном отпуске. В гости приезжает с маленьким сыном.
Средние дочери заняты уроками. Лиза хочет стать медиком, как сестры. Согдиана с выбором пока не определилась. Говорит, что интересует дизайн. В свободное время рукодельничает – плетет браслеты для подруг.
Подбирают уже и новогоднее меню. В семье любят, чтобы на столе каждый год было какое-либо новое блюдо. Дети предлагают – родители обычно поддерживают. И так во всем. Говорят: главное, чтобы в семье царили мир и согласие.
