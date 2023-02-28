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Младенческая смертность в КБР снизилась на 28 %

Младенческая смертность в КБР снизилась на 28 %

28.02.2023 | 15:23
В соответствии с республиканской программой по развитию здравоохранения в Кабардино-Балкарии целевой показатель по младенческой смертности составляет 4,7 % на 1000 родившихся. По итогам 12 месяцев 2022 года благодаря различным мерам в республике удалось добиться показателей ниже установленных – 4,1% на 1000 родившихся детей, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составляет снижение смертности детей первого года жизни на 28%, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Хороших показателей удалось добиться благодаря ряду факторов, в частности – маршрутизация всех женщин из групп риска и женщин, имеющих осложнения в течение беременности. Они направляются на родоразрешение в Республиканский перинатальный центр, где специализированная помощь профессионально оказывается, как матери, так и ребенку с использованием самого современного медицинского оборудования. Также это работа по централизации педиатрической службы республики на базе Республиканского детского многопрофильного центра, где медицинскую помощь оказывают по 20 профильным направлениям и ежегодно лечение проходят свыше 15 тысяч детей из районов и городов нашей республики. В рамках капитального ремонта открываются новые центры, увеличивается количество коек в стационарах, улучшается материально-техническая база. Помимо этого, активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни женщины, планирования беременности, своевременного прохождения первого пренатального скрининга.
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