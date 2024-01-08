Младенческая смертность в КБР достигла исторического минимума

08.01.2024 | 11:13
Показатель не только ниже установленного в России, но и меньше, чем в большинстве стран Европейского союза. По сравнению с США – практически в полтора раза, а с Турцией – в четыре раза. По данным за девять месяцев прошлого года, этот показатель составил 3,7 на тысячу жителей. Добиться результата удалось в том числе благодаря новой маршрутизации рожениц. Теперь женщин, которые входят в группу риска и с осложнениями в период беременности, направляют в Перинатальный центр. Там при необходимости оказывают специализированную помощь как матери, так и ребенку. Используют при этом самое современное оборудование.   https://t.me/vestikbr
