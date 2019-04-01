Мэрия Нальчика направила уведомление в РЖД о необходимости привести в порядок разбитый железнодорожный переезд на пересечении улиц Идарова и Суворова — 2019.04.17





Здесь образовались большие выбоины, которые не латают уже больше года. Их не объехать. Приходится притормаживать, чтобы не разбить ходовую часть. Из-за замедленного движения на этом участке часто возникают пробки. Случается, что автомобили остаются прямо на рельсах, не успевая проскочить переезд до того, как загорится красный. В РЖД, куда администрация Нальчика направила письмо, обещали положить асфальт на этом переезде в ближайшее время.