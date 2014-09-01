Мэр Нальчика рассказал журналистам о модернизации транспортной системы города





В столичной мэрии сегодня на вопросы журналистов о новом автовокзале «Северный» отвечали мэр Таймураз Ахохов и замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хадис Абазов. На брифинге прозвучали ответы на вопросы, касающиеся логистических улучшений работы межмуниципального транспорта, антитеррористической безопасности и что будет на месте старого второго автовокзала в районе Зеленого рынка. Прежде на второй автовокзал Нальчика прибывали и уходили в рейс около 800 межмуниципальных маршруток и автобусов. Когда открыли «Северный», 500 машин перевели туда. Теперь от нового транспортного узла пассажиров везут в Чегемский, Баксанский, Эльбрусский и Зольский районы. Благодаря изменениям, удалось сократить столичный трафик и снизить загазованность города, отмечают в мэрии Нальчика. До «Северного» продлили восемь городских маршрутов – это 140 машин. Новшество позволяет добраться с этого автовокзала буквально в любую точку города. Близится учебный год, и вопрос, как добираться от «Северного» студентам, приезжающим в Нальчик на занятия, становится все более актуальным. Для удобства учащихся Кабардино-Балкарского госуниверситета подготовили решение, которое воплотят в жизнь с сентября. Городу нужны современные вокзалы, констатируют в мэрии. Второй – на улице Пачева – уже не соответствовал действующим нормам, в том числе по антитеррористической защищенности. На «Северном» же установили семь десятков камер видеонаблюдения – их сейчас подключают к системе «Безопасная республика». Плюс надежная ограда и досмотр. В мэрии также сказали, что на месте автовокзала в центре Нальчика планируют разбить сквер. А в районе Центрального рынка появится новая транспортная развязка.