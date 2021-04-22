Мэр Нальчика потребовал от руководителей школ и детсадов ужесточить контроль за закупками продовольствия





Мэр столицы республики Таймураз Ахохов обсудил на встрече с руководителями учреждений образования как организовано горячее питание в школах и детских садах Нальчика. Участвовали представители Роспотребнадзора и депутаты Совета местного самоуправления. Глава администрации города пояснил, что была проведена серия проверок, но их результаты неутешительные. Мэр потребовал от руководителей школ и детсадов ужесточить контроль за закупками продовольствия, а также повысить конкуренцию среди поставщиков. Таймураз Ахохов призвал подключаться родительские комитеты и добавил, что проверки продолжатся, пока не будет достигнут устойчивый положительный результат. Также на совещании подняли вопрос выдачи медалей в школах и тему родительских взносов.