Митинг в память о героях‑ликвидаторах Чернобыля состоялся в Нальчике

В Нальчике состоялся митинг памяти ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф 20 века. В устранении ее последствий участвовали и жители Кабардино-Балкарии. Люди ставшие настоящими героями, которые ценой здоровья и жизни остановил распространение радиации.
Митинг, посвященный 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, провели в сквере возле республиканского военкомата, где установлен памятный камень, в честь ликвидаторов. Взрыв ядерного реактора на атомной электростанции 26 апреля 1986 года назвали одной из крупнейших в мире техногенных катастроф. В атмосферу было выброшено огромное количество радиационных элементов, которые оседали, заражая все на своем пути. Облучение получили тысячи людей.
Еще больших масштабов трагедии удалось избежать благодаря пожарным, военным и добровольцам. Ценой своей жизни они остановили огонь и распространение радиации, тем самым спасая миллионы людей на планете.
Из-за радиации переставала работать техника. Потому единственным источником и механизмом, способным бороться с аварией, оказались люди. В ликвидации аварии Чернобыльской АЭС участвовали и жители Кабардино-Балкарии. Они уверенно прошли испытания, проявив мужество и стойкость, обращаясь к участникам митинга подчеркнул заместитель министра по делам национальностей Джамбулат Гергоков.
За проявленный героизм наши земляки были отмечены грамотами и благодарностями. Высоких государственных наград России в республике удостоены 724 человека. В память о погибших земляках священнослужители совершили обряды поминовения.
Память погибших ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания. После к мемориальному камню участники митинга возложили живые цветы.
https://t.me/vestikbr