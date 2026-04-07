Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Минздрав запускает проект единого федерального регистра прививок

07.04.2026 | 14:00
Вся история проведения вакцинации в ближайшее время станет доступна в электронном виде. Найти данные можно будет в личном кабинете на «Госуслугах». Проект о создании единого федерального регистра прививок подготовил Минздрав России. В перечень попадут данные обо всех процедурах в рамках национального календаря и эпидпоказаний: дата, место, название препарата. Пропишут и сведения о поствакцинальных осложнениях с кодами диагнозов, медицинские отводы, в том числе временные и бессрочные. Сюда же внесут письменные отказы от вакцинации и плановые прививки, которые предстоит сделать. Каждая запись получит уникальный номер. Минздрав, Роспотребнадзор и региональные власти увидят только обобщенную и обезличенную статистику – без фамилий и адресов. А полные данные останутся у медорганизации пациента. Врачи обязаны будут передавать сведения в регистр в течение одного дня после записи в карте.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных