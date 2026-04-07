Минздрав запускает проект единого федерального регистра прививок

Вся история проведения вакцинации в ближайшее время станет доступна в электронном виде. Найти данные можно будет в личном кабинете на «Госуслугах». Проект о создании единого федерального регистра прививок подготовил Минздрав России.
В перечень попадут данные обо всех процедурах в рамках национального календаря и эпидпоказаний: дата, место, название препарата. Пропишут и сведения о поствакцинальных осложнениях с кодами диагнозов, медицинские отводы, в том числе временные и бессрочные. Сюда же внесут письменные отказы от вакцинации и плановые прививки, которые предстоит сделать. Каждая запись получит уникальный номер.
Минздрав, Роспотребнадзор и региональные власти увидят только обобщенную и обезличенную статистику – без фамилий и адресов. А полные данные останутся у медорганизации пациента. Врачи обязаны будут передавать сведения в регистр в течение одного дня после записи в карте.
https://t.me/vestikbr