Минздрав утвердил возможность прохождения МРТ без направления врача

С 1 сентября пройти магнитно-резонансную томографию можно будет без направления врача. Это следует из нового документа Минздрава России. Новые правила будут действовать до 2032 года.
МРТ широко применяется для диагностики заболеваний центральной нервной системы, позвоночника, суставов и других органов. Метод позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей и нервной системы.
Одним из главных преимуществ МРТ является отсутствие ионизирующего излучения: исследование проводится с использованием магнитного поля и радиоволн, что делает его безопасным для большинства пациентов.
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