Минздрав России разослал в регионы рекомендации по выдаче не зарегистрированных в нашей стране лекарств — 2019.10.29





Первая партия сильнодействующих препаратов поступит до конца октября, сообщает ТАСС. Это медикаменты для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

В списке юных россиян, которым рекомендованы такие лекарства, — больше 500 фамилий. Между пациентами распределят свыше 11 тысяч упаковок психотропных препаратов из-за рубежа. В министерстве здравоохранения страны разработали памятки для родителей, чьи дети страдают серьезными недугами и, возможно, нуждаются в таких медикаментах. Сперва нужно обратиться в поликлинику и при необходимости пройти врачебную комиссию. Региональный Минздрав отправит документы в федеральное ведомство, и решение примут именно там. Уже при получении препарата, не зарегистрированного в России, с родителей возьмут расписку.

Выдавать незарегистрированные лекарства будут на три месяца. Их запрещено передавать другим лицам или продавать, иначе родителей могут привлечь к ответственности. Если останутся лишние препараты, их нужно будет вернуть.