Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Минздрав расширит список доступных справок к получению онлайн

Минздрав расширит список доступных справок к получению онлайн

28.05.2026 | 16:07
Для россиян расширят список медицинских справок, которые можно будет получать без записи к врачу. Об этом сообщили в федеральном Минздраве. В перечень документов, которые граждане могут получить онлайн, вошли справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физкультурой и сертификат о профилактических прививках. На сегодняшний день эта возможность доступна в тестовом режиме в нескольких регионах. Теперь эту практику намерены распространить на все субъекты страны. Запрос делается через портал госуслуг. При это следует учесть, что система может предоставить справку только в том случае, если человек прошел диспансеризацию или имеет сведения в медицинской карте.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных