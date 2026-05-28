Минздрав расширит список доступных справок к получению онлайн

Для россиян расширят список медицинских справок, которые можно будет получать без записи к врачу. Об этом сообщили в федеральном Минздраве. В перечень документов, которые граждане могут получить онлайн, вошли справки о временной нетрудоспособности, об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физкультурой и сертификат о профилактических прививках. На сегодняшний день эта возможность доступна в тестовом режиме в нескольких регионах. Теперь эту практику намерены распространить на все субъекты страны. Запрос делается через портал госуслуг. При это следует учесть, что система может предоставить справку только в том случае, если человек прошел диспансеризацию или имеет сведения в медицинской карте.