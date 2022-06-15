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Минздрав КБР приобрел 16 новых легковых автомобилей для ФАПов и амбулаторий республики

Минздрав КБР приобрел 16 новых легковых автомобилей для ФАПов и амбулаторий республики

15.06.2022 | 16:12
16 автомобилей “Нива” и “Гранта” получили амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты республики по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Машины предназначены для оказания помощи жителям сел семи районов. На закупку транспорта из федерального бюджета направили около 11 миллионов рублей. Машины используют для подвоза участковых врачей к пациентам на дом. Также на автомобилях доставляют людей из отдаленных населенных пунктов в районные больницы. Добавим, что за два года по программе модернизации первичного звена в республику поступило больше трех десятков машин для неотложной медицинской помощи.
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