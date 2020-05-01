Минздрав КБР перечислил 22 миллиона рублей на выплаты медработникам Госпиталя №1

Около 22 миллионов рублей получил первый госпиталь особо опасных инфекций на стимулирующие выплаты медработникам, сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии. Расположен госпиталь в г.Нальчике на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями.

Стимулирующие выплаты полагаются врачам и медперсоналу за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавируса. Деньги выделяют из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с указами Президента России и Главы Кабардино-Балкарии.

Минздрав КБР держит на контроле распределение средств. Их выплачивают медикам за фактически отработанное в госпитале время. Сотрудникам разъяснили порядок расчетов и сообщили, что стимулирующие выплаты будут производить и дальше по тому же принципу – на основании времени, которое фактически отработал каждый специалист, отметили в ведомстве.