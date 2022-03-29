home
Главная
>
Новости
>
Минздрав КБР опроверг слухи о смерти троих детей от употребления отравленной продукции

Минздрав КБР опроверг слухи о смерти троих детей от употребления отравленной продукции

29.03.2022 | 22:15
Минздрав Кабардино-Балкарии сегодня опроверг слухи о смерти троих детей в одном из отделений Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями. По данным ведомства, в соцсетях стали распространять голосовое сообщение, что несовершеннолетние якобы поели отравленные йогурты и чипсы, выпили такую же газировку и потому скончались. Подобную информацию в Минздраве назвали недостоверной. Сейчас в детских инфекционных отделениях республики лечатся 144 пациента, и в марте этого года летальных случаев там не регистрировали.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных