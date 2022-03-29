Минздрав КБР опроверг слухи о смерти троих детей от употребления отравленной продукции

Минздрав Кабардино-Балкарии сегодня опроверг слухи о смерти троих детей в одном из отделений Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями. По данным ведомства, в соцсетях стали распространять голосовое сообщение, что несовершеннолетние якобы поели отравленные йогурты и чипсы, выпили такую же газировку и потому скончались. Подобную информацию в Минздраве назвали недостоверной. Сейчас в детских инфекционных отделениях республики лечатся 144 пациента, и в марте этого года летальных случаев там не регистрировали.