Минздрав КБР направит 16 автомобилей в 9 муниципальных районов республики для оказания неотложной медпомощи

Согласно региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» мнздравом КБР приобретено 16 легковых автомобилей марок «Нива» и «Гранта» для амбулаторий и ФАПов сельских поселений 9 районов республики. На эти цели из федерального бюджета выделено 10,8 млн рублей. Машины будут использовать для подвоза врачей-участковых к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и патронажа. Также на автомобилях будут доставлять пациентов от сельских амбулаторий и ФАПов из отдаленных территорий до районных больниц для прохождения медицинских и плановых осмотров, и на диспансеризацию В медучреждения Прохладненского и Баксанского районов направят по три единицы автотранспорта, в Терский, Зольский, Чегемский районы - по 2 автомашины, в Урванский, Лескенский, Черекский и Эльбрусский - по одному автомобилю.