home
Главная
>
Новости
>
Минздрав КБР направит 16 автомобилей в 9 муниципальных районов республики для оказания неотложной медпомощи

Минздрав КБР направит 16 автомобилей в 9 муниципальных районов республики для оказания неотложной медпомощи

13.04.2022 | 19:02
Согласно региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» мнздравом КБР приобретено 16 легковых автомобилей марок «Нива» и «Гранта» для амбулаторий и ФАПов  сельских поселений 9 районов республики. На эти цели из федерального бюджета выделено 10,8 млн рублей. Машины будут использовать для подвоза врачей-участковых к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и патронажа. Также на автомобилях будут доставлять пациентов от сельских амбулаторий и ФАПов из отдаленных территорий до районных больниц для прохождения медицинских и плановых осмотров, и на диспансеризацию В медучреждения Прохладненского и Баксанского районов направят по три единицы автотранспорта, в Терский, Зольский, Чегемский районы - по 2 автомашины, в Урванский, Лескенский, Черекский и Эльбрусский - по одному автомобилю.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных