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Минюст России отметил свое 220-летие восхождением на Эльбрус

Минюст России отметил свое 220-летие восхождением на Эльбрус

18.07.2022 | 17:05
8 сентября 1802 года Александром I было образовано Министерство юстиции. В сентябре Минюсту России исполняется 220 лет. Ведомство решило отметить эту дату восхождением на Эльбрус. Только что они спустились с высочайшей вершины Европы на высоту четыре тысячи метров. Восхождением на Эльбрус министерство юстиции России празднует свой 220-й юбилей. В команду из 10 человек входят представители министерства, а также сотрудники ФСИН, судприставы, адвокаты и нотариусы. Руководил восхождением директор департамента управления делами Минюста Александр Строганов. Он побывал на Эльбрусе уже четвертый раз. Восхождение далось непросто, говорят участники: мешал сильный ветер. А многие забрались на такую высоту впервые. Но эмоции там, на вершине, стоят кратковременных трудностей. Это было настоящее торжество силы духа. Участники готовились к восхождению несколько недель. Первый этап проходил в зеленой части гор. Затем юбиляры с коллегами поднимались все выше и выше. Работники министерства юстиции России отметили, что Кабардино-Балкария покорила их своей красотой и гостеприимством. Прощаться с Эльбрусом они пока не намерены – останутся на курорте еще несколько дней – и наверняка вернутся сюда вновь.   https://t.me/vestikbr  
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