Минтруд России пересмотрит содержимое потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения. — 2019.05.21

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новые нормы удастся ввести с 1 января 2021 года. Кроме того, правительство будет ежегодно индексировать минимальный размер и фонды оплаты труда бюджетников. Также Голикова напомнила о начавшейся в пилотных регионах работе по анализу причин бедности и поиску эффективных способов борьбы с ними. Работа началась в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской и Томской областях. По мнению кабинета министров России, в ближайшие 5 лет по всей стране в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями: повысить зарплаты и предоставить целевую социальную помощь, пишут российские информагентства.