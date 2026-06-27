Минтруд назвал самую востребованную категорию работников на российском рынке. Это специалисты в возрасте от 40 до 45 лет.
Из-за демографических особенностей эта группа численно сокращается, но остается самой продуктивной и ценной для работодателей. В ведомстве также напомнили: безработные граждане могут бесплатно освоить новую профессию – доступно более двухсот направлений. Перед началом курсов кандидат заключает трехстороннее соглашение с учебным центром и предприятием, что гарантирует последующее трудоустройство.
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