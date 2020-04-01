Минтранс КБР: ремонт автотрассы, ведущей в РСО-Аланию и Ингушетию, завершат до конца года

Реконструкция объекта осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта трассы будут выполнены работы по устройству земляного полотна, кюветов, дорожной одежды с двухслойным асфальтобетонным покрытием. Кроме того, планируется установка новых знаков и нанесение термостойкой разметки. Обновят и автобусные остановки.

Трассу протяженностью 26 километров ремонтируют в три этапа. В прошлом году в нормативное состояние приведено 16 км, в 2020 г. планируется реконструкция участка протяженностью свыше 4-х километров. Реконструкцию проводят при интенсивном движении транзитного транспорта. По плану объект должен быть сдан в конце ноября, однако дорожники обещают завершить работы раньше срока – в конце августа

Сейчас работы ведутся на мосту через Акбашский оросительный канал. Идет предварительный демонтаж сооружения. Новый мост будет шире старого, с барьерным ограждением и перилами для пешеходов.

В Минтрансе Кабардино-Балкарии, работы по замене основания дорожной одежды, устройству нового асфальтобетонного покрытия и тротуаров планируется произвести не только на дорогах, связывающих населенные пункты, но и на центральных улицах сельских поселений республики.