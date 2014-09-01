Минтранс КБР провел приемку дорог в Старом Череке и Ново-Ивановском





Сегодня прошла приемка дорог регионального значения в Старом Череке и Ново-Ивановском. Общая протяженность новых дорог – около 6 км. В Старом Череке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали около четырех километров трасс регионального значения. Качество уложенного покрытия соответствует госту. Объект был сдан с опережением сроков, что никак не повлияло на качество выполненных работ. Такой же фронт работ, но на меньшем участке проделали и в Ново-Ивановском. Капитального ремонта здесь не было давно. До этого покрытие лишь латали. Теперь основательно обновили почти два километра. Отремонтировали часть улицы Ленина, переулок Урванский и выезд на дорогу из Нальчика в Майский. Контрольный мониторинг параметров дороги и качества нового асфальта — участки проверяют выборочно.