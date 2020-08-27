Минтранс КБР: итоги работы в первом полугодии и задачи на ближайшие месяцы

Сегодня в Нальчике состоялась коллегия министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии под председательством премьер-министра Алия Мусукова в режиме ВКС.

В своем докладе министр Аслан Дышеков говорил о состоянии транспортного хозяйства республики, о том, насколько готовы к работе новые автовокзалы в Нальчике – «Северный» и «Южный», а также об изменениях в графике перемещения грузовых составов. Из-за поездов больше десятка раз за день перекрывали движение по дорогам столицы республики. Это вызывало пробки и нарекания со стороны жителей. А потому приняли решение проводить маневры составов в ночное время. Говоря о состоянии транспортных артерий, глава ведомства отметил: до конца года в нормативное состояние приведут 214 километров трасс. Бюджетные ассигнования по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» превышают 1 миллиард рублей. Премьер-министр Алий Мусуков положительно оценил работу Минтранса и сделал особый акцент на качестве ремонта дорог, а также на обеспечении четкой работы Нальчикского аэропорта.