Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ до 15%

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов в российских семьях на оплату коммунальных услуг до 15 %. Сейчас такой порог в большинстве регионов в полтора раза больше. Инициативу уже направили в правительство страны. Это одно из предложений по поддержке россиян в период распространения коронавируса.

Минстрой предлагает рекомендовать субъектам установить региональные стандарты, не превышающие федеральный, говорится в тексте сообщения ведомства. В Госдуме инициативу поддержали, отметив, что она даст возможность увеличить количество людей, имеющих право на субсидию. Одобрили идею и в ОНФ. Предполагается, что изменение стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ даст право на субсидии еще более чем одному миллиону семей.

В настоящий момент такую выплату предоставляют, если коммунальные платежи превышают 22 % от доходов. Срок получения субсидии – 6 месяцев. После заявителю необходимо вновь подать документы об отсутствии задолженности и об уровне доходов, чтобы получать дотацию.