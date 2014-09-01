Минстрой КБР откроет горячую линию по вопросам голосования за территории, которые благоустроят в следующем году

Минстрой Кабардино-Балкарии откроет горячую линию по вопросам голосования за территории, которые благоустроят в следующем году. Звонить можно будет, начиная с 19-го апреля, сообщили сегодня в ведомстве. Жителям расскажут о деталях работы платформы для электронного голосования. Сделать свой выбор можно на сайте za.gorodsreda.ru с 26-го апреля. А получить телефонную консультацию – за неделю до старта. По мимо номера горячей линии, при необходимости предложено звонить на единый бесплатный номер Минстроя России. В голосовании по выбору общественных территорий, которые должны благоустроить в 22-м году, участвуют пять городов республики – Нальчик, Баксан, Прохладный, Майский и Тырныауз. Сделать свой выбор сможет любой россиянин старше 14-ти лет. Завершится опрос 30-го мая.